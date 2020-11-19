Парубия и других лидеров Майдана вызывают на допрос по делу о госперевороте

В четверг, 19 ноября, народный депутат от партии Порошенко Андрей Парубий заявил, что его вызвали на допрос в Госбюро расследований по событиям Евромайдана.
Об этом сообщает Страна со ссылкой на УНИАН.
«В повестке говорится о событиях на Майдане 2013-2014 годов. Я собираюсь пойти на допрос. Меня уже вызывали на этот понедельник (23 ноября), на 16.00, но мой адвокат им позвонил, и они сказали, что перенесут допрос. Если вызовут еще раз, то пойду», — сообщает сам Парубий.
При этом нардеп не помнит, чтобы в повестке были слова «государственный переворот», и добавил, что вызван на допрос в качестве свидетеля.
Заявитель по данному делу — народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
Напомним, что еще в сентябре Ренат Кузьмин через суд обязал ГБР открыть уголовное производство о попытке государственного переворота в 2013-2014 годах против лидеров Евромайдана.
Основанием для этого стали заявления экс-нардепа Давида Жвании. Жвания заявлял, что он наряду с Порошенко, Турчиновым и другими лидерами Евромайдана был членом организованной преступной группы, которая организовала государственный переворот в Украине.
По информации главреда издания «Левый берег» Сони Кошкиной на допрос помимо Парубия вызваны также экс-глава СНБО Александр Турчинов, мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Сергей Пашинский, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-нардеп Татьяна Чороновол.
Их вызвали на разные даты, но следователь в ГБР один.
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