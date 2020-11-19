Офис президента прокомментировал обыски в Музее Революции достоинства

В Офисе президента отмечают, что следственные действия в музее Революции достоинства, произошедшие накануне годовщины начала Майдана, вызывают беспокойство, но при этом они касаются «четких документальных вещей».

«Сегодня правоохранители провели обыски в помещении музея Революции Достоинства. Будем откровенны: такая новость, уже начиная с заголовка не может не вызывать разных, очень полярных эмоций. В частности, крайне деструктивных. Но хотим подчеркнуть несколько важных вещей для всех нас — и для тех, кто сегодня возмутился, и для тех, кто насмехался, и для тех, кто просто хочет разобраться, что произошло», — сообщает пресс-служба Офиса президента на странице в Facebook.

Так, в ОП отмечают, что вызывает беспокойство тот факт, что следственные действия прошли четко накануне годовщины начала Майдана.

«Понятно, что этот незаурядный день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро. Для миллионов украинцев до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях. Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве», — говорится в сообщении.

В связи с этим в Офисе президента отмечают, что правоохранители должны учитывать такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий.

«По своему содержанию вопрос о сегодняшних событиях в Музее сводится к конкретным и четким документальным вещам. Согласно сообщениям правоохранителей, речь идет о подозрении в отношении должностных лиц Музея в хищении средств. Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все всё увидят», — сказано в сообщении.

В ОП подчеркнули, что должен быть четкий правовой путь, потому что любое цивилизованное общество заинтересовано в корректном выполнении законов для предотвращения правонарушений в государстве.

«Еще раз подчеркнем ключевое: эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых. Особенно не стоит это делать путем хорошо известных политических спекуляций. Мы все заинтересованы в истине и согласии. Этим, собственно, и должны завершиться сегодняшние события вокруг музея Революции достоинства — четким юридическим заключением», — подытожили в Офисе президента.

Как сообщалось, пресс-служба музея Революции достоинства заявила о проведении обысков утром 19 ноября. Генеральный директор музея Игорь Пошивайло также сообщил, что следователи полиции и СБУ провели обыски у него дома.

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что обыски проводились на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киев в помещениях музея, компании-подрядчика и по местам проживания соответствующих должностных лиц с целью фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений и получения других доказательств в уголовном производстве о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.