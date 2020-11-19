В Польше вновь рекордное количество умерших от COVID-19

В Польше по состоянию на 19 ноября лабораторно подтверждены 23 975 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, количество скончавшихся пациентов — 637; а также выздоровели 19 003 ранее заболевших, сообщается на портале worldometers.info.
Таким образом за минувшие сутки в Польше зафиксировано наибольшее количество смертей больных с коронавирусом за все время пандемии, предыдущий рекорд по этому показателю был зафиксирован накануне, 18 ноября, и составил 603 скончавшихся.
По состоянию на четверг, 19 ноября, количество активных больных в Польше составило 422 824 (на 4 335 больше, чем днем ранее).
Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 796 798 случаев инфицирования, умерли 12 088 человек, выздоровели 361 886 человек.
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