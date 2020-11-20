Королева Елизавета II и принц Филипп сегодня празднуют 73-ю годовщину свадьбы

Королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп 20 ноября отмечают 73-ю годовщину свадьбы.
Этот союз, пишет ВВС, оказался самым долгим в истории британской монархии.
В честь годовщины свадьбы венценосная чета опубликовала новую фотографию.
На ней 94-летняя королева и ее 99-летний супруг держат в руках открытку, сделанную правнуками - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, детьми герцога и герцогини Кембриджских. Ее обложка украшена цифрой 73. На столе перед ними лежат и другие поздравительные открытки.
Фото было сделано в Виндзорском замке, где королевская чета проводит карантин в связи с пандемией коронавируса.
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