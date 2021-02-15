В суд направлен первый обвинительный акт в «делах Майдана»

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт по «делу Майдана» по результатам специального (заочного) досудебного расследования, сообщается на сайте ГБР.
«Предъявлено обвинение двум гражданским лицам, объявленным в международный розыск за совершение в составе преступной организации похищения ночью 21 января 2014 года из Александровской клинической больницы г.Киева, пытки участников „евромайдана“ И.Луценко, Ю.Вербицкого, дальнейшего умышленного убийства последнего, а также за незаконное воспрепятствование проведению собраний, демонстраций», — говорится в сообщении.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.3 ст.146, ч.2 ст.127, пп.3, 12 ч.2 ст.115, ст.340 Уголовного кодекса Украины.
«Предоставление судом правовой оценки действиям обвиняемых при их отсутствии по процедуре специального судебного производства обеспечит реализацию неотвратимости ответственности за совершение преступлений, направленных на препятствование проведению акций протеста в 2013-2014 годах», — пояснили в ГБР.
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