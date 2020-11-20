В Офисе президента хотят свой «список Магнитского»

В Офисе президента Украины считают, что если для сохранения курса страны на построение прозрачного демократического государства нужен свой список Магнитского" для украинских судей и олигархов, то его нужно внедрить.
«Практически все наши внешнеполитические партнеры заняли очень четкую позицию по последним инициативам президента Зеленского, который в свою очередь категорически против реванша старых непрозрачных форматов. В том же споре с судьями Конституционного суда, которые явно пошли на поводу интересов отдельных политических групп, симпатии всех без исключения западных институтов на стороне Владимира Александровича. Об этом многократно прямо было сказано», — сказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
Он указал, что последний пример — крайне жесткая редакционная колонка Washington Post, в которой «четко заявлена базовая позиция: западные политические элиты должны максимально поддержать украинского президента и позволить ему удержать курс на прозрачное демократическое украинское государство».
«Если для этого нужен свой „список Магнитского“ для украинских судей и олигархов, то такой санкционный список немедленно должен быть создан», — подчеркнул Подоляк.
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