Войти
Шмыгаль пообещал привести Украину в топ-30 рейтинга Doing Business
планы
Шмыгаль пообещал привести Украину в топ-30 рейтинга Doing Business
СМИ сообщили о намерении Трампа переубедить выборщиков
выборы
СМИ сообщили о намерении Трампа переубедить выборщиков

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Офисе президента хотят свой «список Магнитского»

288
В Офисе президента хотят свой «список Магнитского»

В Офисе президента Украины считают, что если для сохранения курса страны на построение прозрачного демократического государства нужен свой список Магнитского" для украинских судей и олигархов, то его нужно внедрить.

«Практически все наши внешнеполитические партнеры заняли очень четкую позицию по последним инициативам президента Зеленского, который в свою очередь категорически против реванша старых непрозрачных форматов. В том же споре с судьями Конституционного суда, которые явно пошли на поводу интересов отдельных политических групп, симпатии всех без исключения западных институтов на стороне Владимира Александровича. Об этом многократно прямо было сказано», — сказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Читайте также: В Германии могут временно ослабить карантин для празднования Рождества

Он указал, что последний пример — крайне жесткая редакционная колонка Washington Post, в которой «четко заявлена базовая позиция: западные политические элиты должны максимально поддержать украинского президента и позволить ему удержать курс на прозрачное демократическое украинское государство».

«Если для этого нужен свой „список Магнитского“ для украинских судей и олигархов, то такой санкционный список немедленно должен быть создан», — подчеркнул Подоляк.

Список Магнитского, Михаил Подоляк, Офис президента
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 20 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

«Большое строительство» - «нулевой цикл» украинской экономики

Мегастройка, на которую ушли миллиарды долларов из госбюджета поможет власти консолидировать вокруг себя мощные бизнес-группы, зарабатывающие на этом проекте. Но развитие автомобильной инфраструктуры направлено по не самой рациональной модели. Многие поколения украинцев будут переплачивать за товары, доставленные по неоптимальному транспортному маршруту и неоптимальным транспортным способом.
Пол Грэм
Пол Грэм
венчурный инвестор

Как начинать новое дело без страха

Одна из самых главных причин, почему людям не удается добиться выдающихся результатов - это страх сделать что-то невразумительное. И этот страх не иррационален. Во многих отличных проектах бывает стадия, когда они не кажутся впечатляющими даже их создателям. Но чтобы создать что-то значительное, через этот этап необходимо пройти. И получается далеко не у всех. Большинство людей не доходят даже до стадии, когда они делают что-то, что может их смутить, не говоря уже о том, чтобы пойти дальше. Они слишком напуганы, чтобы сделать даже первый шаг.
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Кипрский иерарх издал книгу об украинском церковном вопросе

Центром исследований Киккского монастыря (Кипрская Православная Церковь) опубликован труд игумена обители митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора «Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам». Митрополит Никифор, один из наиболее уважаемых иерархов Кипрской Церкви, видит свою главную цель в сохранении единства православия.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016