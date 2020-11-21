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Шмыгаль прокомментировал возможность введения жесткого карантина

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Шмыгаль прокомментировал возможность введения жесткого карантина

В Украине пока нет никакой даты по введению более жесткого карантина, это план Б на случай, если не сработает карантин выходного дня.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в Facebook.

«Хочу еще раз подчеркнуть: никакой даты о введении более жесткого карантина сейчас нет», — заявил он.

«Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но — это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса.
Поэтому на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами. Состоялась встреча с Советом церквей. Встреча и обсуждение с бизнесом. Для городских голов рассылается опрос о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными, ограничения для каких мест скопления людей лучше применить», — рассказал олн.

Шмыгаль заявил, что результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству новых больных.

«Карантин выходного дня остается нашей разумной альтернативой локдауну. Минувшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность, больше всего с момента весеннего карантина. Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус. Поэтому эти и следующие выходные будет действовать карантин выходного дня. После этого мы можем оценить его результат», — заявил он.

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Напомним, 20 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при 30 тысячах новых больных COVID в сутки.

карантин, Денис Шмыгаль
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