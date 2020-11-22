Германия собирается взять в 2021 году в долг €160 млрд

Власти Германии планируют в 2021 году взять в долг около €160 млрд. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, изначально правительство ФРГ рассчитывало на €96 млрд, но пришло к выводу, что этих средств будет недостаточно.

Министерство финансов Германии пока не прокомментировало агентству эту информацию.