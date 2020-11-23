На Донбассе с начала года погибли 18 гражданских

ОБСЕ фиксирует увеличение нарушений режима «тишины» на Донбассе.
Об этом говорится в отчете ОБСЕ, обнародованном в понедельник.
«Шестнадцатую неделю подряд, с тех пор как 27 июля вступили в силу дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, ситуация с безопасностью остается относительно спокойной, несмотря на большее количество зафиксированных нарушений. В период с 2 по 15 ноября СММ зафиксировала 469 нарушений режима прекращения огня против 238 за предыдущий двухнедельный период», - говорится в сообщении.
В ОБСЕ отметили, что передвижение гражданских лиц через линию соприкосновения и дальше оставалось ограниченным. Миссия вновь констатировала, что единственными возможными пунктами пропуска для гражданского населения оставались Станица Луганская и Новотроицкое/Оленовка, где СММ фиксировала перемещение ограниченного количества гражданских лиц в обоих направлениях.
Также миссия сталкивалась с ограничениями свободы передвижения на местах 8 раз; все эти ограничения произошли в не подконтрольных правительству районах. БПЛА СММ подвергались воздействию помех сигналу (по оценке, вероятно вследствие глушения) в 15 случаях во время полетов с обеих сторон линии соприкосновения.
Наблюдатели подтвердили сообщение об 11 жертвах среди гражданского населения, девять из которых зафиксировано до того, как дополнительные меры вступили в силу 27 июля. Поэтому общее количество жертв среди гражданского населения от начала 2020 года составляет 103 человек: 18 погибших и 85 раненых, говорится в сообщении.
Напомним, стороны договорились о режиме прекращения огня с 27 июля 2020 года.
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