Оксфордский словарь не смог выбрать главное слово 2020 года

Оксфордский словарь английского языка не смог выделить только одно важнейшее слово 2020 года, опубликовав вместо этого целый ряд наиболее полно описывающих это время понятий. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте словаря, который по традиции в ноябре называет свою версию слова года.

«Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро и неоднократно адаптироваться в этом году. Учитывая феноменальный масштаб изменений и развития языка в течение 2020 года, в Oxford Languages (новое название подразделения по выпуску словарей издательства Оксфордского университета — Ред.) пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом», — говорится в заявлении.

Оксфордские лексикографы разместили слова в календаре уходящего года, отметив наиболее упоминаемые в зависимости от того или иного события. Так, в январе, когда Австралия была охвачена пожарами, таким стало слово bushfire — «разрушительный лесной пожар», а также «импичмент» — в первом месяце 2020 года в Сенате Конгресса США в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа начали рассматривать обвинения, выдвинутые в отношении американского лидера.

Весной в список слов и выражений вошли несколько понятий, связанных с пандемией, поразившей в этом году планету и изменившей уклад жизни миллиардов людей. Это coronavirus («коронавирус»), COVID-19, lockdown (принудительные карантинные меры, вводимые властями для сдерживания распространения COVID-19), social distancing («социальное дистанцирование»), reopening («возобновление»).

Также лексикографы отметили прилагательное «белорусский» как одно из слов августа 2020 года в связи выбрами в Беларуси.

В прошлом году Оксфордский словарь выделил словосочетание «климатическое ЧП» (climate emergency), которое определяется как «ситуация, при которой необходимо принятие срочных мер для предотвращения изменения климата и недопущения связанного с этим потенциально необратимого ущерба для окружающей среды».