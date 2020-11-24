Кабмин еще на год перенес повышение зарплат учителей

Кабинет министров Украины еще на год перенес реализацию принятого в июле 2019 года постановления № 822 о росте зарплат учителей на 20-70%.
«Остановить до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 № 822», — говорится в постановлении правительства № 1149 от 23 ноября.
Как сообщалось, 10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году — 3 минимума, в 2022 году — 3,5 минимума и с января 2023 году — 4 прожиточных минимумов. Позже в связи с отсутствием средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах, указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.
В свою очередь Минобразования заявило, что на реализацию ранее принятого постановления № 822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки», которым предусматривается постепенное (до 2023 года) повышение самого низкого должностного оклада указанных категорий работников до уровня 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в 2021 году необходимо 50 млрд грн.
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