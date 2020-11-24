Львовский горсовет собирается на первую сессию, несмотря на протесты Садового

В сессионном зале Львовской ратуши на первую сессию, перенесенную ТИК с 3 декабря на 24 ноября, собираются вновь избранные депутаты Львовской городской рады. Об этом ZN.UA сообщил источник в Ратуше.
При этом повестка дня еще не известна. Стульев в зале нет, однако депутаты и журналисты продолжают прибывать в сессионный зал.
Отмечается, что депутаты собираются на сессию в то время как переизбранный городской голова Львова Андрей Садовый заявил о ее незаконности.
По его словам, городская избирательная комиссия тайно приняла решение, позволяющее сформировать новую городскую раду до того, как мэр получит полномочия. Накануне в своем Facebook-аккаунте он также сообщил, что целью такого решения является узурпация власти в городе, несмотря на волеизъявление львовян.
По мнению Садового, решение ТИК абсолютно незаконно, поскольку избирательный процесс депутатов Львовской городской рады завершился 19 ноября и никаких решений по этому вопросу комиссия принимать не вправе.
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