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Государственный долг за 9 месяцев увеличился на 347 млрд грн

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Государственный долг за 9 месяцев увеличился на 347 млрд грн

В январе-сентябре 2020 году общая объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 347 млрд грн, или 17% — до 2,3 трлн. гривен. По оценке Счетной палаты, увеличение долга вызвано в основном девальвацией гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, представляя Заключение о результатах анализа выполнения закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год в январе-сентябре.

«Затраты на выполнение долговых обязательств по государственному и гарантированному государством долгу, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились до 433 млрд грн и составили 36% проведенных в январе-сентябре 2020 расходов государственного бюджета. Это уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ. Только на обслуживание государственного долга было направлено каждую восьмую гривну доходов государственного бюджета (13%)», — отметил Валерий Пацкан.

По оценке Счетной палаты, ожидаемый объем расходов на погашение государственного долга в 2020 году, на 32 млрд грн превысит план на год.

Комментируя в целом выполнение государственного бюджета-2020 за 9 месяцев, Валерий Пацкан подчеркнул, что он выполнялся в условиях большего, чем учтено при определении показателей государственного бюджета на этот год, уменьшения реального ВВП, который, по уточненной оценке Счетной палаты, составил 5,5 %. Кроме того, значительно больше, чем прогнозировалось, было сокращения импорта; более сильным чем прогнозный был средний обменный курс гривны; ниже прогнозного был рост цен.

Низкое качество макроэкономического прогноза привело, по оценке Счетной палаты, к недопоступлению 76 млрд грн доходов государственного бюджета и одновременно уменьшению расходов на погашение и обслуживание долга и некоторых расходов на 30 млрд гривен.

Комментируя ситуацию с доходами, председатель Счетной палаты отметил, что в январе-сентябре 2020 году они составляли 75,6% плана на год. «Этот высокий уровень выполнения обусловлен уменьшением еще в апреле законом о государственном бюджете объема доходов на 117 млрд грн, или 11%, — отметил Валерий Пацкан. — По оценке Счетной палаты, при таких условиях план доходов в 2020 году может быть перевыполнен. Для этого достаточно будет, чтобы в IV квартале поступило не менее чем в III квартале. Это реально».

В то же время, подчеркнул председатель Счетной палаты, перспективы выполнения плана расходов на год не столь оптимистичны. Так, в январе-сентябре расходы общего фонда на 93 млрд грн, или 11%, меньше плана на отчетный период.

«Например, в результате просчетов при подготовке решений о выделении средств из Фонда COVID-19, длительного утверждения паспортов отдельных бюджетных программ, незавершения процедур закупок не использовано 24,8 млрд. грн за 20-ю из 25 бюджетных программ (или 47% запланированных на январь-сентябрь)», — отметил Валерий Пацкан.

Кроме того, отметил председатель Счетной палаты, самой большой проблемой в январе-сентябре стало невыполнение плана поступлений общего фонда государственного бюджета, которое возросло по сравнению с невыполнением в первом полугодии больше чем втрое и составило 122 млрд грн, или 10%. Это вызвано в основном недопоступлением запланированных на январь-сентябрь государственных заимствований и стало основной причиной роста с начала года задолженности общего фонда по полученным с ЕКС средствами в 17 раз до 28,6 млрд. гривен.

«Для выполнения бюджета необходимо в октябре-декабре получить 225 млрд грн, или 35% плана на год. Риски недополучения государственных заимствований на приемлемых условиях в определенных в законе о бюджете объемах являются существенными», — добавил Валерий Пацкан.

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Он также отметил, что расходы государственного бюджета на предоставление трансфертов местным бюджетам на 4 млрд грн, или 3,4%, меньше плана на январь — сентябрь. В частности, в результате непоступления в спецфонд государственного бюджета платы за лицензии на проведение азартных игр не предоставлены местным бюджетам три субвенции в сумме 1,8 млрд. гривен.

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