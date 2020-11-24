Авиакомпания SkyUp собирается летать из Берлина в Киев

Авиакомпания SkyUp намерена запустить рейсы из Киева в Берлин (Германия) с 29 марта 2021 года.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Старт полетной программы: с 29 марта 2021 года. Рейсы будут прибывать в новый аэропорт «Берлин-Бранденбург им. Вилли Брандта», — сказано в нем.
Полеты будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.
Стоимость билетов из Киева стартует от 783 гривен, из Берлина — от 1 207 гривен.
Компания планирует по этому направлению также открыть CityBreaks (формат путешествий на 2-3 дня с продажей проживания в отелях).
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