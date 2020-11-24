Украина рассчитывает получить более 8 млн доз вакцины от COVID-19

Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем влоге.
«Министерство здравоохранения провело разговор с представителями COVAX. Это инициатива глобального доступа стран к вакцине против коронавируса. Определен поэтапный план поставки будущей вакцины в Украину. Первый этап — 1,2 млн доз. В целом Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины», — отметил глава государства.
По его словам, приоритет в прививках получат медицинские работники, военные, учителя, лица из группы риска, в частности, люди старше 60 лет.
«Также мы увеличиваем количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады. Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль над соблюдением карантинных мероприятий», — указал Зеленский.
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