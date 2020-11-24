Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 30 000 пунктов

Значение фондового индекса Dow Jones во вторник впервые превысило отметку 30 000 пунктов.
Оптимизм инвесторов связан с новостями, касающимися передачи власти в США и вакцин от коронавируса. Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти, сообщает CNN. Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, она официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:57 по Киеву поднялся на 494,18 пункта (1,67%) и составил 30 085,45 пункта.
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UA . МАСКАМИ ШОУ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКІ ФАШИСТСЬКІ ОКУПАНТИ ЗЕМЛІ І ВЛАДИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА ПУТІН ТРАМП ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНТРА РЕВАНШИСТИ ЗРАДНИКИ РАБИ ХОЛУИЇ ЗАВЖДИ БУДУТЬ ДАВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ ІЗРАЇЛЮ І РОСІЇ ДО ОСТАННЬОЇ ЛЮДИНИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА НА ЗЕМЛІ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........
UA . МАСКАМИ ШОУ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКІ ФАШИСТСЬКІ ОКУПАНТИ ЗЕМЛІ І ВЛАДИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА ПУТІН ТРАМП ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНТРА РЕВАНШИСТИ ЗРАДНИКИ РАБИ ХОЛУИЇ ЗАВЖДИ БУДУТЬ ДАВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ ІЗРАЇЛЮ І РОСІЇ ДО ОСТАННЬОЇ ЛЮДИНИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА НА ЗЕМЛІ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........
АТИ ІЗРАЇЛЮ І РОСІЇ ДО ОСТАННЬОЇ ЛЮДИНИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА НА ЗЕМЛІ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........
UA . МАСКАМИ ШОУ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКІ ФАШИСТСЬКІ ОКУПАНТИ ЗЕМЛІ І ВЛАДИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА ПУТІН ТРАМП ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНТРА РЕВАНШИСТ ЗРАДНИКИ РАБИ ХОЛУЇ ЗАВЖДИ БУДУТЬ ДАВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ ІЗРАЇЛЮ І РОСІЇ ДО ОСТАННЬОЇ ЛЮДИНИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА НА ЗЕМЛІ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........