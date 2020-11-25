Боец ММА потратил заработанный $1 млн на еду для жителей родного города

Аргентинский боец смешанного стиля (ММА) Эмильяно Сорди, который в 2019 году стал чемпионом Профессиональной бойцовской лиги (PFL), на заработанные деньги помог жителям родного города Рио-Куарто. Комментарий спортсмена приводит портал MMA Junkie.

За победу в сезоне лиги он получил $1 млн, который потратил на покупку еды жителям города. Население Рио-Куарто составляет около 184 тыс. человек.

«Тут всем очень трудно, экономика плохая, ситуация в целом выглядит ужасно, — сказал Сорди. — Во время карантина мы получили специальные разрешения, два или три раза в неделю выходили в город выдавать еду. Мы сначала развозили ее 300 людям, затем получалось раздавать ее около 3 000 человек в день».

Всего в активе 29-летнего Сорди 22 победы в смешанных единоборствах и восемь поражений.