Назван самый часто встречающийся симптом COVID-19

Самым частым симптомом, зафиксированным у людей с положительным результатом теста на коронавирус, стала потеря обоняния и вкуса (аносмия), сообщает Mirror со ссылкой на отчет Управления национальной статистики Великобритании.
Согласно полученным с 15 августа по 26 октября данным, во всех возрастных группах кашель не является главным симптомом заболевания, как это считалось ранее.
Так, среди пациентов старше 35 лет от 20 до 40 процентов страдали аносмией, 15-25 процентов — жаловались на повышенную температуру, а кашель был зафиксирован у 13-18 процентов. Среди более молодых пациентов показатели по аносмии оказались еще выше — до 60 процентов.
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