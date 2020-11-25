Кандидат в Госсекретари США рассказал о деде родом из Киева

Кандидат на должность Государственного секретаря США в администрации Джо Байдена — Энтони Блинкен — рассказал об отчиме, который пережил Холокост, и деде, который эмигрировал из Киева.

Как передает Укринформ, об этом он сказал во время мероприятия, на котором команда Байдена объявила кандидатов на должности топ-чиновников в сфере нацбезопасности.

Свое выступление Блинкен начал с благодарности тем, кто помог ему добиться успеха, в том числе своей семье.

Блинкен вспомнил своего деда Мориса Блинкена, который, по его словам, «сбежал от погромов в России и построил новую жизнь в Америке».

Как пишет The New York Times, дед Блинкена родился в Киеве и эмигрировал в США, где в 1921 году окончил Нью-Йоркский университет. Он работал адвокатом в Нью-Йорке, а позже основал Американский институт Палестины.

Далее Энтони Блинкен рассказал о своем отце — Дональде Блинкене, который во время Второй мировой войны служил в ВВС США, а затем стал послом США. «Он мой пример для подражания и мой герой», — сказал об отце Блинкен.

Также политик рассказал историю своего отчима — Сэма Писара, который пережил Холокост. Писар родился в Польше в семье евреев. Он был единственным из 900 детей, учившихся в его школе, который пережил Холокост после четырех лет в концлагерях.

Отчим Блинкена также сумел избежать нацистского Марша смерти, спрятавшись в баварском лесу. После проведенных там двух дней Писар услышал грохот танка: «Вместо страшной свастики он увидел пятиконечную белую звезду. Он бежал к звезде. Люк танка открылся, и на него посмотрел большой темнокожий солдат. Отчим упал на колени и сказал единственные три слова на английском, которые он знал: „Боже, храни Америку“. Солдат поднял его в танк, в Америку, на свободу. Вот, кто мы такие. Вот что Америка предлагает миру», — сказал Блинкен.

Напомним, в понедельник Управление служб общего назначения Белого дома начало формальный процесс, предусмотренный протоколами о передаче власти новой администрации США. После этого Джо Байден назвал кандидатов на ключевые должности в своей администрации.

В частности, Госсекретарем США может стать Энтони Блинкен.

Издание The Washington Post называет его одним из самых близких и самых давних советников Джо Байдена. В 2002-2008 годах Блинкен руководил аппаратом сенатского комитета по международным делам, который возглавлял Байден. Когда того выбрали вице-президентом, Блинкен перешел на должность его советника.

В 2015-2017 годах Блинкен работал заместителем Хиллари Клинтон, занимаясь Ближним Востоком и борьбой с «Исламской государством».

Блинкен также является критиком агрессивного поведения РФ на международной арене и сторонником активной внешней политики США.