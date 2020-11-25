Меган Маркл рассказала о случившемся выкидыше

Супруга принца Гарри Меган Маркл в колонке в газете New York Times рассказала о том, что в июле у нее случился выкидыш.

Герцогиня Сассекская написала, что однажды утром почувствовала приступ острой боли и поняла, что может потерять ребенка. «Держа своего первенца, я понимала, что теряю второго ребенка», — пишет она. Позже, оказавшись в больничной палате, переживала случившееся с пришедшим навестить ее мужем.

Маркл написала, что в тот момент ей было необходимо простое человеческое сочувствие. «Я вспомнила, как мы с Гарри ездили в прошлом году в Южную Африку. Я тогда кормила сына грудью, очень уставала, но пыталась скрывать это. И один журналист спросил, все ли у меня хорошо. И я поблагодарила его за этот вопрос. Немногие люди спрашивают, все ли у меня в порядке», — ответила она.

По словам герцогини, все это особенно актуально в этом году, когда боль от потерь стала частью жизни. «Люди с утра чувствуют себя хорошо, а потом вдруг узнают, что их ближайшие родственники умерли от коронавируса. Или человек живет нормальной жизнью, потом узнает о положительном тесте и через несколько недель умирает», — сказала она.

Вспомнила Маркл и про темнокожего американца Джорджа Флойда, который даже и подумать не мог, что его задушит полицейский. «Мирные протесты завершаются насилием. Там, где раньше все жили вместе, теперь все разделены», — поделилась герцогиня. «Сейчас уже непонятно, где правда, а где вымысел. Правдива ли наука? Кто выиграл выборы? Мы в постоянных сомнениях, которые вызваны социальной изоляцией, необходимой для борьбы с пандемией», — добавила она.

«Потеря ребенка — страшное несчастье, о котором не принято говорить. Но если мы будем делиться своими переживаниями и горестями, то вместе найдем путь к исцелению», — завершила свою мысль Маркл.

В прошлом году принц Гарри и Меган Маркл объявили о планах обрести финансовую независимость и отказаться от королевских полномочий в начале января. Тогда же супруги сообщили, что намерены открыть благотворительную организацию и распределить свое время между Великобританией и Северной Америкой.