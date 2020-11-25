Украина до 2022 года продлила экономические санкции против РФ

Кабинет министров Украины продлил торговые санкции относительно товаров происхождением из РФ еще на год — до 2022 года.

Как передает Интерфакс-Украина, соответствующее решение правительство приняло в среду без обсуждения.

Документ вносит поправки в правительственное постановление № 1166 от 30 декабря 2015 года, которое, в свою очередь, предусматривает ограничение импорта продукции происхождением из России.

Так, с 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый «режим наибольшего содействия» ВТО, который предусматривает применение высших ставок ввозной пошлины вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторые российские товары в соответствии с соглашением о режиме свободной торговли между странами СНГ.