Сенат Франции проголосовал резолюцию о признании Нагорного Карабаха

Французский Сенат принял резолюцию, призывающую правительство признать Нагорный Карабах.

За принятие резолюции проголосовали 305 сенаторов, один выступил против, сообщают французские СМИ.

Документ носит рекомендательный характер и не обязателен для исполнения.

Противостояние из-за Нагорного Карабаха продолжается между Азербайджаном и Арменией почти 30 лет. Регион, который преимущественно населяют армяне, в 1991 году провозгласил независимость от Азербайджана. Тот в 1992–1994 годы пытался вернуть Нагорный Карабах под свой контроль, однако в результате страны договорились о прекращении огня. Баку самопровозглашенную республику не признает и в результате недавних боевых действий сумел отвоевать назад значительную часть территории.

Во Франции живет значительная армянская диаспора.