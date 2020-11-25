Сенат Франции проголосовал резолюцию о признании Нагорного Карабаха

Французский Сенат принял резолюцию, призывающую правительство признать Нагорный Карабах.
За принятие резолюции проголосовали 305 сенаторов, один выступил против, сообщают французские СМИ.
Документ носит рекомендательный характер и не обязателен для исполнения.
Противостояние из-за Нагорного Карабаха продолжается между Азербайджаном и Арменией почти 30 лет. Регион, который преимущественно населяют армяне, в 1991 году провозгласил независимость от Азербайджана. Тот в 1992–1994 годы пытался вернуть Нагорный Карабах под свой контроль, однако в результате страны договорились о прекращении огня. Баку самопровозглашенную республику не признает и в результате недавних боевых действий сумел отвоевать назад значительную часть территории.
Во Франции живет значительная армянская диаспора.
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