СМИ назвали причину смерти Марадоны

Причиной смерти бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает портал Infobae.

«Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, хроническая застойная сердечная недостаточность, которая вызвала острый отек легких», — цитирует издание отчет судебно-медицинских экспертов.

В начале ноября Марадона перенес операцию из-за субдуральной гематомы, 11 ноября, спустя 8 дней, он был выписан из больницы.

В связи с его смертью в Аргентине был объявлен трехдневный траур. Официальное прощание с бывшим аргентинским футболистом Диего Марадоной пройдет в Casa Rosada — резиденции президента Аргентины.