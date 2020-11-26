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Трамп помиловал своего бывшего помощника по национальной безопасности

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Трамп помиловал своего бывшего помощника по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп сообщил в среду, что он помиловал своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

«Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения», — написал американский лидер у себя в Twitter.

Как сообщила позднее пресс-служба Белого дома, указ о помиловании Флинна был подписан Трампом в среду. «Президент помиловал генерала Флинна, потому что тот никогда не должен был быть привлечен к суду. Независимый обзор дела Флинна Минюстом... подтверждает этот вывод. На деле Министерство юстиции заключило, что обвинения против генерала Флинна должны быть сняты. Это помилование является достижением этой цели, оно наконец прекращает безжалостное, политизированное преследование невиновного человека», — говорится в пресс-релизе.

«Судебное преследование генерала Флинна — это еще одно напоминание о том, что уже давно стало очевидным: после выборов 2016 года лица в уходящей администрации (предыдущего президента Барака Обамы, — Ред.) отказывались принять выбор, который сделал американский народ при голосовании, и работали над подрывом процесса мирной передачи полномочий», — считают в Белом доме.

Напомним, в феврале 2017 года отставной генерал Флинн был вынужден покинуть пост помощника Трампа по нацбезопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в Вашингтоне. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР, однако в январе 2020 года отозвал признание вины и отказался от сделки.

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Минюст США 7 мая 2020 года объявил о прекращении уголовного преследования, однако 12 мая окружной судья Эммет Салливан распорядился заслушать мнение лиц, не являющихся сторонами дела, относительно судебного разбирательства. 24 июня апелляционный суд обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело Флинна, но Салливан попросил пересмотреть данное постановление судом полного состава. В конце августа апелляционный суд столичного округа Колумбия полного состава отклонил запрос о закрытии дела экс-помощника Трампа.

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году.

Дональд Трамп, Майкл Флинн
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