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В новой версии бюджета добавили денег прокуратуре и сэкономили на зарплатах

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В новой версии бюджета добавили денег прокуратуре и сэкономили на зарплатах

Правительство решило сократить расходы госбюджета-2021 благодаря отсрочке повышения минимальной заработной платы до декабря 2021 года.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

Напомним, что Кабмин увеличил доходы бюджета на 21 млрд гривен, а расходы уменьшил на 12,8 миллиарда.

Так, больше всего правительство добавило к субвенции на соцэкономразвитие — 6 миллиардов гривен.

На 2 млрд грн увеличились расходы на прокуратуру. Еще дополнительные 1,5 миллиарда предусмотрели на создание современной клинической базы для лечения онкобольных в Национальном институте рака. На проектирование аэропорта аэропорта «Днепропетровск» также добавили 1,4 миллиарда грн.

Наибольшую экономию по расходам в 8,5 миллиарда грн правительство планирует обеспечить за счет выплаты пенсий. Одна из причин, которую называют в Центре, — перенос сроков повышения минимальной заработной платы до 6500 грн в 1 декабря 2021, ведь часть пенсионных выплат привязана именно к «минималке».

По той же причине сократили образовательную субвенцию местным бюджетам на 2,3 миллиарда гривен.

На 4,9 миллиарда грн планируется уменьшить расходы на Государственный фонд регионального развития.

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Также правительство предлагает вернуть предельный размер предоставления государственных гарантий, и установить эту «потолок» на уровне 88,7 миллиарда грн — в проекте к первому чтению «потолка» не было, хотя он требуется Бюджетным кодексом. Согласно Кодексу, он должен быть меньше 3% плановых доходов общего фонда. Сейчас предложенный «потолок» достигает 8% запланированных доходов.

Госгарантии рассматриваются, в частности, как способ для обеспечения выполнения долговых обязательств «по зеленым кредитам».

Напомним, Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.

бюджет-2021
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