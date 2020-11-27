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В Раде готовят три законопроекта по урегулированию конституционного кризиса

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В Раде готовят три законопроекта по урегулированию конституционного кризиса

Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса планирует подготовить к регистрации три законопроекта, главные наработки представит до 1 декабря.

«Рабочая группа должна представить конкретный результат до 1 декабря, то есть до вторника. Думаю, во вторник или в понедельник после согласительного совета сможем проинформировать о более конечных результатах деятельности рабочей группы», — сказал руководитель рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы Конституционного суда, глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция партии «Слуга народа») на брифинге в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что группа работала по трем направлениям: возобновление ответственности за недостоверное декларирование или не декларирование, возобновление полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, а также усовершенствование процедуры деятельности Конституционного суда.

Вместе с тем отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина», Монастырский уточнил, что в Раде планируют зарегистрировать три законопроекта по каждому блоку, которые рассматривала рабгруппа.

«Это будут три законопроекта. Первый касается возобновления ответственности за ложь в декларации, второй — о возобновлении полномочий НАПК относительно декларирования, и третий, в случае если мы договоримся, — о Конституционном суде», — уточнил парламентарий.

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Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель «не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права», а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона страны.

Верховная Рада, КС
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