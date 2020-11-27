В октябре задолженность по зарплате выросла на 6,5%

В октябре 2020 года общая задолженность по выплате зарплаты выросла на 6,5% и по состоянию на 1 ноября составляет 3,792 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
По данным ведомства, в октябре на 8,9% выросла задолженность по зарплате работникам экономически активных предприятий — на 1 ноября этого года она составляет 2,526 млрд грн.
При этом, в октябре сокращение задолженности по зарплате зафиксировали в Ровенской (на 12,8%), Черновицкой (9,2%), Кировоградской (8,7%), Тергопильський (7,6%), Днепропетровской (2,1%), Киевской (0,8%), Закарпатской и Одесской (0,6%) обсластях.
В то же время в октябре фиксировался рост задолженности по выплате зарплаты в следующих областях: в Луганской (на 59,5%), Львовской (26,6%), Ивано-Франковской (24,3%), Хмельницкой (24,3%), Донецкой (12,6%), Херсонской (7,3%), Запорожской (5,1%), Черновицкой (3,7%), Черкасской (2,1%), Харьковской и Николаевской (1,4%), Полтавской (1,2%), Сумской (0,8%), Винницкой (0,3%). В Киеве — на 2,6%.
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