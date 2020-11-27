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Номинальная зарплата за год выросла на 13,5%

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Номинальная зарплата за год выросла на 13,5%

Средняя номинальная зарплата украинцев за октябрь 2020 года была на 13,5% больше той, которую они получили за октябрь 2019 года, и составила 12 174 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в октябре 2020 года составила 12 174 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн). По сравнению с сентябрем 2020 года размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (относительно октября 2019 года) — на 13,5%.

Наибольшая средняя номинальная зарплата за прошлый месяц была у работников сферы финансовой и страховой деятельности — в среднем 20 511 грн (на 4,8% больше, чем за октябрь 2019 года). На втором месте по этому показателю — отрасль информации и телекоммуникаций (20060 грн, на 17,6% больше), на третьем — профессиональная, научная и техническая деятельность (16793 грн, на 15,7% больше).

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Наименьшие средние номинальные зарплаты за октябрь 2020 года были в сферах временного размещения и организации питания (6960 грн, на 1,0% меньше, чем за октябрь 2019 года), операций с недвижимым имуществом (9388 грн, на 6,5% больше), образования (9559 грн, на 17,7% больше).

Как сообщалось, по данным Госстата, средняя номинальная зарплата за октябрь 2019 года составляла по Украине 10 727 грн, что на 16,4% больше, чем за октябрь 2018 года.

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Пятница, 27 ноября 2020
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