С 2014 года США предоставили Украине более 4 млрд долларов помощи

В посольстве США в Украине рассказали на какую сумму предоставили финансовую помощь Украине с 2014 года.

Об этом представители посольства заявили в эфире Студии Савика Шустера.

Так, с 2014 года США предоставили Украине помощи в целом на более 4,1 млрд долларов.

В посольстве также отметили, что США выдали Украине три суверенные гарантии займов на 1 млрд долларов каждая для содействия стабилизации экономики.

США также выделили на борьбу за пандемией COVID-19 более 41 млн долларов на медицинские и гуманитарные нужды.