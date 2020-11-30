Турецкая компания заинтересовалась модернизацией аэропорта в Херсоне

Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества с Турцией, сообщило Министерство инфраструктуры Украины на сайте в воскресенье.
Министр Владислав Криклий в составе делегации премьер-министра Дениса Шмыгаля 29 ноября посетил с двухдневным рабочим визитом Турцию, в рамках которого состоялся «круглый стол» с турецкими ТОП-компаниями с общим портфелем инвестиций $5 млрд.
По словам министра, Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества с Турцией и уже имеет положительный опыт сотрудничества с турецкими компаниями.
Он сообщил, что правительство Украины утвердило перечень приоритетных для страны инвестиционных проектов на ближайшие три года. 40% этого списка составляют именно проекты в сфере инфраструктуры и транспорта.
Согласно данным Мининфраструктуры, одна из турецких компаний проявила заинтересованность в модернизации аэропорта в Херсоне.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016