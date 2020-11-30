Суд забрал у Приватбанка головной офис в Днепре

Хозяйственный суд Днепропетровской области отменил госрегистрацию права собственности Приватбанка на головной офис финучреждения в Днепре в пользу компании «Океанмаш» (Днепр). Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на источник в банке.

Решение по иску было принято 25 ноября, мотивация суда пока неизвестна, текст еще не опубликован в Едином госреестре судебных решений.

Отмечается, что компания в своем иске требовала признать противоправным и отменить решение о государственной регистрации права собственности банка на «объект недвижимого имущества» и признать это право за истцом.

Приватбанк подает апелляцию на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области по иску НП ООО «Океанмаш», которым суд поддержал попытку лишить банк права собственности на одно из зданий главного офиса в Днепре.

Банк отметил, что судебные споры вокруг права собственности на один из офисов банка, в котором до введения карантина работало полторы тысячи сотрудников, не повлияют на текущую деятельность банка и работу его сервисов, так как с марта 2020 года сотрудники работают дистанционно, а в случае дальнейшего негативного развития судебного разбирательства по этому объекту они будут размещены в других офисах банка.