Все сервисы для ветеранов скоро появятся в «Дии»

Украинские ветераны смогут пользоваться всеми необходимыми им сервисами в приложении «Дия» уже в следующем году, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В личном кабинете они смогут посмотреть данные о статусах и льготах и заказать ту или иную социальную услугу со смартфона», — написал Шмыгаль в Фейсбуке в воскресенье.

Он уточнил, что услуги для ветеранов станут доступны для более чем миллиона украинских воинов: как участников АТО/ООС и боевых действий на территориях других государств, так и членов семей погибших.