С апреля уволились пять тысяч врачей-специалистов

С апреля 2020 года, согласно данным электронной системы здравоохранения, уволилось немногим более 5 тыс. врачей специализированного звена.

Как сообщает Национальная служба здоровья, при этом новых врачей в системе электронного здравоохранения зарегистрировано более тысячи.

«Трансформация системы выявила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности», — сообщает НСЗУ в своем пресс-релизе.

Как сообщалось, по данным службы, за апрель-сентябрь среднемесячные расходы на оплату труда до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, составляют для руководителей учреждений — 23,5 тыс. грн, для врачей — почти 9 тыс. грн, для среднего медперсонала — 7,5 тыс. грн, для младшего медперсонала — 6,1 тыс. грн.

Министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник заявил, что Кабинет министров не предусмотрел повышения зарплаты медикам в проекте госбюджета на 2021 год, поданном на рассмотрение Верховной Рады Минздравом. При этом бюджетный запрос, представленный Минздрав на 2021 год предусматривает, что зарплата врача в следующем году должна составить 23 тыс. грн, среднего медперсонала — 17 тыс. грн, младшего медперсонала — 12 тыс. грн.