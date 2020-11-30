Украина в этом году экспортировала более 21 млн тонн зерновых

Украина в текущем маркетинговом году (июль 2020 — июнь 2021) и по состоянию на 30 ноября экспортировала 21,32 млн тонн зерновых и зернобобовых. Сокращение экспорта по сравнению с прошлым аналогичным периодом составило 3,5 млн тонн. Об этом говорится в данных информационно-аналитического портала АПК Украины.
Отмечается, что к настоящему времени экспортировано 11,88 млн тонн пшеницы (-1,6 млн тонн), 3,71 млн тонн ячменя (+0,21 млн тонн) и 5,38 млн тонн кукурузы (-2,1 млн тонн). Экспортировано также 69,1 тыс. тонн муки.
Напомним, что Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.
Минэкономи прогнозирует урожай зерновых культур в Украине в 2020 году на уровне 65-70 млн тонн против 75 млн тонн в 2019 году.
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