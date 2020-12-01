Зеленский призвал объединить усилия во благо страны

Украина имеет шансы стать мощной и конкурентоспособной страной, если граждане объединят для этого свои усилия, отметил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю 29-й годовщины Всеукраинского референдума о независимости Украины.
«Главное сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое, чтобы мы стали мощной и конкурентоспособной страной. И Украина имеет все шансы стать именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простой условии — если все мы вместе приложим для этого свои усилия», — написал Зеленский в своем Телеграм-канале в понедельник утром.
Он призвал соотечественников не спорить, «кто больше, лучше и правильнее любит Украину», и отметил, что на референдуме 1 декабря 1991 года «более 28 миллионов голосов стали одним, мощным голосом украинского народа, чтобы сказать на весь мир: «Мы хотим и будем жить в своем государстве — в свободной Украине».
«Хотя это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово „Независимость“ следует писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками ее боролся, и как символ того, как много она для нас значит», — отметил Зеленский.
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