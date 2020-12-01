Лачинский район в Карабахе перешел под контроль Азербайджана

Последний, третий по счету район — Лачинский — со вторника официально перешел под контроль Баку в рамках трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутого лидерами России, Армении и Азербайджана 9 ноября. При этом Ереван сохранил за собой контроль над Лачинским коридором шириной пять километров, который обеспечивает связь непризнанной НКР с Арменией и не затрагивает город Шушу.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на гражданское население. Жертвами обострившегося конфликта стали как военнослужащие, так и мирные жители с обеих сторон. В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Карабахе.

Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а под контроль Азербайджана переходит часть территории Нагорного Карабаха. Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября — Кельбаджарский, а 1 декабря — Лачинский, он же последний.

Таким образом, ключевые пункты трехстороннего соглашения по Карабаху выполнены.