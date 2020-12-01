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Зеленский может закончить как Ющенко, - эксперт

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Зеленский может закончить как Ющенко, - эксперт

В последнее время в Украине наблюдается усиление атак грантовых активистов на судебную систему. Кроме того, если парламент примет новый закон о НАБУ, то его директор Артем Сытник окажется над законом. Все это, по мнению руководителя аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, является частью борьбы за контроль над ситуацией в Украине, которую президент Владимир Зеленский проигрывает.

«Когда говорят о коррупции в судах, речь обычно идет не о борьбе с коррупцией, а о контроле и влиянии. Последний законопроект, который предлагает Кабмин по НАБУ, вообще делает директора НАБУ Артема Сытника неконтролируемым, неподотчетным, несменяемым главой ведомства, ставит его над законом. Собственно, ради этого и затевалась антикоррупционная вертикаль — чтобы коллективный Запад через своих агентов имел возможность контролировать и влиять на украинский бизнес и политику», — убежден Золотарёв.

По мнению эксперта, если западные структуры получат контроль над украинской правоохранительной и судебной системами, то для президента Владимира Зеленского это не предвещает ничего хорошего.

«Зеленский попадет в полную зависимость от коллективного Запада и собственно, именно Запад будет решать вопрос его дальнейшей судьбы. Скорее всего, Зеленский окажется в ситуации Ющенко, который с вершины рейтинга скатился до нескольких процентов поддержки. Поэтому, я думаю, отдавать всё на откуп птенцам „гнезда Сороса“ — не в интересах Владимира Александровича, хотя часть его окружения, будем говорить откровенно, работает не на его интересы, а на интересы коллективного Запада», — полагает Золотарев.

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То, что созданные Западом так называемые антикоррупционные структуры демонстрируют крайне низкую результативность, по мнению политолога, является частью общей картины. Они и не должны реально бороться с коррупцией — у них другая цель.

«Запад видит в антикоррупционной вертикали исключительно средство контроля и влияния. И когда нам говорят о борьбе с коррупцией, нас обманывают, поскольку вовсе не борьба с коррупцией стоит во главе угла», — убежден эксперт.

судебная система, Артем Сытник, Андрей Золотарев, Владимир Зеленский
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