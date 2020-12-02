Спрос на новые легковые авто упал на 17%

В ноябрь 2020 года украинцы купили и зарегистрировали 7100 новых легковых авто — это на 17% меньше по сравнению с ноябрем 2019 года.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».
Отмечается, что по сравнению с октябрем спрос на новые автомобили упал на 16%.
«Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей вновь стала Renault. В течение месяца 1173 автомобиля этой французской марки пополнили украинский автопарк. Однако это на треть меньше показателя Рено годовой давности», — говорится в сообщении.
На втором месте — Toyota (1136 авто — на 9% меньше результата ноября 2019 года).
Замыкает топ-3 KIA (509 авто, −32%). Также в топ-5 Skoda (492 ед., −7%) и Mazda (290 авто, + 69%).
Бестселлером ноября стал автомобиль Toyota RAV4 с показателем 532 регистрации. Всего с начала года свои первые регистрационные номера в Украине получили 75,6 тыс новых легковых автомобилей, что почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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