Ученые повысили для Киева годовую норму температуры воздуха

Климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского определили новые декабрьские и годовые климатические нормы температуры воздуха и осадков для Киева.
«Их новые значения (для декабря — Ред.) следующие: температура воздуха −1,8°С (было −2,3°С), осадки 47 мм (было 52 мм). Годовые значения температуры воздуха +9,0°С (было +7,7°С), осадков — 618 мм (было 650 мм)», — говорится в заметке, опубликованной в правительственной газете «Урядовый курьер» от 5 января.
Согласно информации, новые климатические нормы для Киева были определены в связи с окончанием IV климатического периода (1991-2020 гг.).
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