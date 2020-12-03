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Укроборонпром сообщил об обысках СБУ

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Укроборонпром сообщил об обысках СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят в четверг обыски в помещениях Государственного концерна «Укроборонпром» и компании «Укрспецэкспорт», которая является участником Концерна, сообщается на странице «Укроборонпрома» в Facebook.

«Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда г.Киев. „Укроборонпром“ и „Укрспецэкспорт“ обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в рамках постановления суда. Оба учреждения работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева директором Государственного концерна «Укроборонпром». Гусев после назначения рассказал о существующих планах ликвидации «Укроборонпрома» уже в 2021 году и поддержал озвученную ранее концепцию трансформации «Укроборонпрома» в холдинги под двумя зонтичными холдингами — «Оборонные системы Украины» и «Аэрокосмические системы».

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Госконцерн с 30 августа 2019 года по 6 октября 2020 года возглавлял экс-министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус. После его увольнения исполняющим обязанности гендиректора госконцерна стал Игорь Фоменко, занимавший должность заместителя гендиректора по производству «Укроборонпрома».

Укроборонпром
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