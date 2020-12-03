Депутаты в два раза подняли зарплаты своим помощникам

Сегодня в Верховной Раде приняли постановление № 4449 — народные депутаты временно удвоили месячный фонд для оплаты труда своих помощников. В декабре он составит 50 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан вместо установленных 25. Инициаторами проекта стали нардепы фракций Слуга народа, Батькивщина и ОПЗЖ, сообщает LIGA.net.

Таким образом, за декабрь между помощниками одного народного депутата будут распределять 105 100 грн, а если помощник один — то эта сумма составит всю его зарплату.

Проект постановления был принят спустя день после его получения парламентом для рассмотрения.