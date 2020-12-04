Обе палаты Конгресса согласовали и внесли в оборонный бюджет санкции против «Северного потока 2»

Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток».
В распространенном совместном заявлении говорится, что подготовленный Палатой представителей законопроект о расходах на оборону «содержал положение, которое вносит поправки в подраздел закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года для уточнения и расширения санкций, связанных со строительством проектов трубопроводов «Северный поток-2 » или «Турецкий поток».
Сенат выступил с аналогичными поправками, отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что проект бюджета предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.
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