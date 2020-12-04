Цена на золото поднялась выше $1850 за унцию

Цена на золото в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла на 0,63%, до $1852,7 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов на вечер пятницы.

Последний раз стоимость золота находилась выше уровня $1850 за тройскую унцию 23 ноября.