Немецкая пенсионерка завещала соседям €6,2 млн

В Германии пенсионерка из округа Вальдсольмс Рената Ведель, умершая в 2019 году, завещала своим соседям €6,2 млн. Об этом сообщается на сайте местного муниципалитета.

«6 апреля 2020 года община Вальдсольмс получила информацию о том, что Рената Ведель назначила ее своей наследницей», — говорится в сообщении от 17 ноября.

Это наследство включает в себя банковский счет, акции, ценности, дом и хозяйственные постройки. Наследодатель обязал общину использовать наследство для общественных объектов и инфраструктуры.

Община Вальдсольмс посмертно выразила благодарность Ренате Ведель. «Мы подойдем к этому очень ответственно, будем развивать наше сообщество на благо всех», — заверили в муниципалитете.

Рената Ведель умерла 23 декабря 2019 года в возрасте 81 года во Франкфурте-на-Майне.