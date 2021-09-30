В Германии пенсионеры скоро составят четверть населения

В 2035 году в Германии будет на 22% больше пенсионеров, чем сейчас. Такой прогноз сегодня, 30 сентября, опубликовало Федеральное статистическое управление Германии, он сделан на основании среднесрочного прогноза продолжительности жизни в стране. По его данным, в 2020 году в стране было 16 млн жителей в возрасте от 67 лет, к 2035-му их число достигнет 20 млн человек. Тем самым их доля от всего населения страны достигнет 24–25% (сейчас — чуть более 19%).
Особенно сильным будет рост числа людей пенсионного возраста на западе Германии — на 25%, в восточногерманских землях, где доля пожилых людей выше уже сегодня, рост составит 13–14%.
Рост числа пенсионеров будет иметь в числе прочего экономические последствия. По прогнозам Кильского института мировой экономики, пик по числу работающих будет достигнут в Германии в 2023 году (46 млн человек), а затем их количество начнет снижаться. По мнению президента Института экономических исследований Клеменса Фюста, смягчить экономические последствия этого процесса может приток иммигрантов, распространение гибких моделей занятости, а также улучшение систем ухода за детьми, которое привлечет на рынок труда больше женщин.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016