В Германии пенсионеры скоро составят четверть населения

В 2035 году в Германии будет на 22% больше пенсионеров, чем сейчас. Такой прогноз сегодня, 30 сентября, опубликовало Федеральное статистическое управление Германии, он сделан на основании среднесрочного прогноза продолжительности жизни в стране. По его данным, в 2020 году в стране было 16 млн жителей в возрасте от 67 лет, к 2035-му их число достигнет 20 млн человек. Тем самым их доля от всего населения страны достигнет 24–25% (сейчас — чуть более 19%).

Особенно сильным будет рост числа людей пенсионного возраста на западе Германии — на 25%, в восточногерманских землях, где доля пожилых людей выше уже сегодня, рост составит 13–14%.

Рост числа пенсионеров будет иметь в числе прочего экономические последствия. По прогнозам Кильского института мировой экономики, пик по числу работающих будет достигнут в Германии в 2023 году (46 млн человек), а затем их количество начнет снижаться. По мнению президента Института экономических исследований Клеменса Фюста, смягчить экономические последствия этого процесса может приток иммигрантов, распространение гибких моделей занятости, а также улучшение систем ухода за детьми, которое привлечет на рынок труда больше женщин.