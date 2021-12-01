Украинцы старше 70 лет получат доплаты к пенсии

В 2022 году программа доплат к пенсиям будет расширена на украинцев, достигших 70-летнего возраста, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Один из моих ключевых приоритетов — это забота о людях почтенного возраста. В частности, мы уже реализовали программу доплат к пенсиям для людей, достигших 80 и 75 лет. В следующем году мы расширим эту программу на людей, достигших 70 лет», — заявил Зеленский во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.
По словам президента, с марта 2021 были проиндексированы пенсии 7,9 миллиона пенсионеров, а также впервые за многие годы значительно увеличены пенсии для ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
Он также добавил, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект об обязательной накопительной пенсионной системе, которая позволит экономить средства в старости, при этом, параметры ее уже согласованы.
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