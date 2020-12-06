Маск хочет переехать из Калифорнии из-за высоких налогов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил нескольким своим близким друзьям и коллегам, что планирует переехать из Калифорнии в Техас, передает телеканал CNBC.

По его информации, в последнее время Маск часто бывает в Техасе. Большую часть времени он проводит в столице штата — городе Остин, в котором находятся подразделения Tesla и его стартапа Boring Company, и в прибрежной деревне Бока-Чика, где расположен объект SpaceX.

Сейчас основное место жительства Маска находится в Лос-Анджелесе. Штаб-квартира Tesla расположена в Пало-Альто, а в качестве основного адреса SpaceX указан калифорнийский город Хоторн.

В то же время в Калифорнии самый высокий подоходный налог в США, и переезд из этого штата «может сэкономить Маску миллиарды долларов», отмечает CNBC. В Техасе ставка этого налога — нулевая.

В мае Маск раскритиковал решение властей калифорнийского округа Аламида продлить запрет на работу предприятий на фоне COVID-19. В этом округе находится один из трех заводов Tesla по производству электромобилей и комплектующих к ним. После продления запрета Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду, назвав решение местных властей последней каплей.

В начале того же месяца Маск выставил на продажу свою недвижимость в Калифорнии. Он заявил, что «имущество тянет вниз». По данным Business Insider, до начала продажи Маск владел как минимум семью домами общей стоимостью $100 млн.

Кроме того, в июле Маск заявил о строительстве нового завода Tesla рядом с Остином в Техасе. На нем будут собирать электропикапы Cybertruck и прицепы для него, а также электрокары Model 3 и Model Y для потребителей из восточной части США. Губернатор Техаса Грег Эбботт в эфире CNBC отмечал, что Маск решил построить завод в этом штате, поскольку это даст ему свободу «расширяться так, как он хочет». По его словам, Маск уже получил водительские права с регистрацией в Техасе и теперь стал «настоящим техасцем».