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В Минэкономики прогнозируют падение ВВП и в первом квартале

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В Минэкономики прогнозируют падение ВВП и в первом квартале

Падение валового внутреннего продукта в Украине из-за эпидемии COVID-19 в первом квартале 2021 года составит около 3%. Возобновление роста может начаться с апреля.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время Ukrainian Investment Roadshow, сообщает Укринформ.

«На нашу экономику, как и на мировую экономику, большое влияние оказал COVID-19, и это привело к снижению экономической активности бизнеса, производства. Вся мировая экономика показала снижение ВВП Очевидно ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года. Но с апреля ожидаем возобновление роста ВВП», — сказал Петрашко.

Он напомнил, что Минэкономики заложило в макропрогнозе на 2021 год рост ВВП на уровне 4,6%.

«Очевидно пандемия не закончится в этом году, как мы ожидали, и это повлияет на ситуацию. Во второй половине года экономика выйдет в положительный тренд и рост составит 4,6%», — отметил министр.

Правительство продолжает работу, чтобы смягчить влияние пандемии COVID-19 на экономику, заявил министр.

«В первую очередь — это доступ к финансированию, это программа (доступных кредитов — ред.) „5-7-9%“. Она была расширена и внедрена, это позволяет бизнесу обратиться за субсидиями к правительству. Более 15 млрд грн — объем этой программы», — сказал правительственный чиновник.

Петрашко подчеркнул, что правительство планирует продолжать эту программу и в следующем году, а также расширить круг получателей помощи в соответствии с новыми правилами.

Кроме того, по его словам, правительству удалось сохранить более 400 тыс. рабочих мест благодаря программе поддержки по частичной безработице.

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Ранее заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заявляла, что падение экономики в Украине по итогам 2020 года не должно превысить отметку в 5%.

В то же время Всемирный банк прогнозирует, что падение экономики Украины к концу года составит 5,5%. А по прогнозам Международного валютного фонда, ВВП Украины в текущем году сократится на 7,2%.

ВВП, Минэкономики
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