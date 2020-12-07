В Минэкономики прогнозируют падение ВВП и в первом квартале

Падение валового внутреннего продукта в Украине из-за эпидемии COVID-19 в первом квартале 2021 года составит около 3%. Возобновление роста может начаться с апреля.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время Ukrainian Investment Roadshow, сообщает Укринформ.

«На нашу экономику, как и на мировую экономику, большое влияние оказал COVID-19, и это привело к снижению экономической активности бизнеса, производства. Вся мировая экономика показала снижение ВВП Очевидно ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года. Но с апреля ожидаем возобновление роста ВВП», — сказал Петрашко.

Он напомнил, что Минэкономики заложило в макропрогнозе на 2021 год рост ВВП на уровне 4,6%.

«Очевидно пандемия не закончится в этом году, как мы ожидали, и это повлияет на ситуацию. Во второй половине года экономика выйдет в положительный тренд и рост составит 4,6%», — отметил министр.

Правительство продолжает работу, чтобы смягчить влияние пандемии COVID-19 на экономику, заявил министр.

«В первую очередь — это доступ к финансированию, это программа (доступных кредитов — ред.) „5-7-9%“. Она была расширена и внедрена, это позволяет бизнесу обратиться за субсидиями к правительству. Более 15 млрд грн — объем этой программы», — сказал правительственный чиновник.

Петрашко подчеркнул, что правительство планирует продолжать эту программу и в следующем году, а также расширить круг получателей помощи в соответствии с новыми правилами.

Кроме того, по его словам, правительству удалось сохранить более 400 тыс. рабочих мест благодаря программе поддержки по частичной безработице.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заявляла, что падение экономики в Украине по итогам 2020 года не должно превысить отметку в 5%.

В то же время Всемирный банк прогнозирует, что падение экономики Украины к концу года составит 5,5%. А по прогнозам Международного валютного фонда, ВВП Украины в текущем году сократится на 7,2%.