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В Минсоцполитики разъяснили, как ФЛП получить помощь на детей

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Физические лица предприниматели — предприниматели I и II групп, которые получали помощь на детей до 10 лет в мае-августе текущего года, будут получать ее и в дальнейшем.

Об этом сообщают в Министерстве социальной политики.

«Уважаемые физические лица — предприниматели I и II групп, обращаем ваше внимание на то, что правительством восстановлена выплата помощи на детей до 10 лет на период с 01.11.2020 по 31.12.2020. Лица, которые получали выплату помощи в мае-августе 2020 года, такую помощь будут получать и в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что физическим лицам-предпринимателям, которые не обращались за этой выплатой, для назначения и выплаты помощи на детей необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства до 15 декабря 2020 года с пакетом необходимых документов в бумажной форме. А именно: копиями свидетельств о рождении детей в возрасте до 10 лет; справкой из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7); копией документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства) и копией решения районной, районной в г. Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае его образования) совета, сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной громады или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

Или заполнить электронное заявление по ссылке с фотокопиями соответствующих документов.

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Как сообщалось, 25 ноября Кабинет Министров Украины принял решение возобновить выплату помощи на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога, на период с 1 ноября до 31 декабря 2020 года.

Минсоцполитики, ФОП, ФЛП
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