Германия даст миллион на поддержку реформ в Украине

Постоянный представитель ФРГ при Совете Европы посол Рольф Мафаель и заместитель генсека Совета Европы Габриелла Баттани-Драгони 7 декабря подписали договор о выделении средств Украине в рамках Плана действий Совета Европа, в частности, Германия выделяет 1 млн евро, сообщает посольство ФРГ в Киеве.
«На посту председателя комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины», — заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
В 2019 году Берлин уже предоставлял 1 млн евро на поддержку Плана.
В посольстве отметили, что «План действий Совета Европы для Украины 2018-2022 гг.» — это совместная инициатива Совета Европы и украинских органов власти, направленный на сопровождение Украине в ее усилиях по изменению законодательства, институтов и практической деятельности в соответствии с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии и в поддержку страны в выполнении своих обязательств как государства-члена Совета Европы.
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